Wagenheber kippte um: Innviertler unter Auto eingeklemmt

Der Innviertler war gegen 9.15 Uhr mit seiner Lebensgefährtin damit beschäftigt, die Vorderachse seines Pkw leicht zu verschieben. Dazu hatte der 50-Jährige das Auto mit zwei Scherenwagenhebern in die Höhe gehoben. Er befand sich in der Montagegrube, als plötzlich die beiden Heber umkippten. Er wurde am Kopf und bei den Schultern eingeklemmt. Seine Partnerin rettete ihn mithilfe von zwei Rangierhebern aus der prekären Lage und rief die Rettung. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt zum Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen.