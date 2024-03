Wacker Burghausen: 57-Jähriger bei Arbeitsunfall gestorben

Bei der Wacker Chemie in Burghausen arbeiten viele Innviertler.

Heute morgen kam es in der Firma Wacker zu einem tödlichen Unfall bei Baggerarbeiten einer Partnerfirma. Wie genau der Unfall im Nordwesten des Werkes passiert ist, ist noch nicht bekannt. Fakt ist: Ein 57-Jähriger Mitarbeiter einer Partnerfirma wurde so schwer verletzt, dass alle eingeleiteten Rettungsmaßnahmen durch die Wacker-Feuerwehr, den werkeigenen Rettungsdienst und einen externen Rettungsdienst vergebens waren. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

"Im Werk herrscht tiefe Betroffenheit. Unser Mitgefühl gilt insbesondere den Angehörigen des Verstorbenen", schreibt das Unternehmen in einer Aussendung. Zwei seiner Kollegen mussten den Unfall mitansehen, sie werden psychologisch betreut.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar

