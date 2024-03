Vortrag über Asthma in Brunnenthal

Daher ist es besonders wichtig, die Krankheit frühzeitig zu erkennen, damit diese richtig behandelt werden kann. Alles Wissenswerte zum Thema Asthma gibt es am Donnerstag, 11. April, im Zuge der Info-Veranstaltung "Herr Doktor, habe ich Asthma?". Dabei wird Svetlin Geschev, Facharzt für Innere Medizin am Klinikum Schärding, die Besucher über die Krankheit informieren. Der Vortrag findet in der Volksschule in Brunnenthal statt und wird von der Gesunden Gemeinde organisiert. Der Eintritt ist frei. Keine Anmeldung erforderlich.

