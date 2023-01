Villa: "Ich erinnere mich gerne an die Zeit in Ried zurück"

Als eines der größten Talente Deutschlands vom deutschen Traditionsverein Borussia Mönchengladbach zur SV Ried zu wechseln: Was 2022 völlig unrealistisch klingt, gelang dem damaligen SV-Ried-Manager Stefan Reiter im Jahr 1999 mit der Verpflichtung von Marco Villa. Mönchengladbach war wenige Wochen zuvor völlig unerwartet in die zweite Bundesliga abgestiegen, zudem absolvierte Villa, damals gerade einmal 21 Jahre alt, in der Abstiegssaison aufgrund eines Kreuzbandrisses nur wenige Spiele.