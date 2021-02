Jedes dritte in Österreich gekaufte Fahrrad ist mittlerweile ein E-Bike. Dieser Boom wurde durch die Corona-Krise befeuert und hält weiter an. Eine Entwicklung, von der auch Armin Trillsam, der gemeinsam mit seinem Freund Thomas Krenn vor drei Jahren die Firma E-Adventures gegründet hat, profitiert. Seither bieten die ausgebildeten Mountainbike-Guides Halb- und Tagestouren sowie verschiedene mehrtägige Radtouren mit E-Mountainbikes an.