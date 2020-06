SV Ried fertigte Kapfenberg souverän mit 5:0 ab

Keine Spuren hat die 2:4-Niederlage am vergangenen Mittwoch gegen den GAK bei der SV Guntamatic Ried hinterlassen. Die Innviertler besiegten am Sonntagvormittag den Kapfenberger SV daheim klar mit 5:0

Lediglich in den ersten 15 Minuten konnten die Gäste aus Kapfenberg das Spiel in der Josko-Arena offen gestalten. Dann übernahm der Tabellenführer aus Ried das Kommando. Nach einigen vergebenen Chancen war es schließlich der Spanier Jefte, der in der 28. Minute das erste Tor für die Innviertler erzielte. Marco Grüll sorgte in der 37. Minute mit dem 2:0 für klare Verhältnisse in Ried.

Video: 5:0-Erfolg von Ried gegen Kapfenberg

Unmittelbar nach der Pause traf der überragende Grüll zum 3:0, die Partie war somit gelaufen. Stefan Nutz verwandelte in der 69. Minute einen Elfmeter zum 4:0. Der Sieg der Rieder hätte sogar noch höher ausfallen können, Julian Wießmeier traf bei einem Strafstoß in der 62. Minute nur die rechte Stange. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte der eingewechselte Bernd Gschweidl, der mit einem sehenswerten Distanzschuss den fünften Treffer erzielte. Mann des Spiels war Marco Grüll, neben seinen zwei Treffern holte er beide Elfmeter für die SV Ried heraus.

Das Spiel von Titelkonkurrent Klagenfurt gegen Lafnitz war bei Redaktionsschluss noch im Gange.

Boateng vor dem Comeback

Die Innviertler spielen am Freitag daheim gegen die Young Violets. Ob die beim Spiel gegen Kapfenberg verletzungsbedingt ausgewechselten Verteidiger Thomas Reifeltshammer und Constantin Reiner dabei sein werden, ist offen. "Ich hoffe, dass beide sehr rasch wieder einsatzfähig sind", sagte Trainer Gerald Baumgartner nach dem Spiel.

Wieder mit dabei sein wird laut Baumgartner Innenverteidiger Kennedy Boateng, der bereits wieder mit der Mannschaft trainiert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at