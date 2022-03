Spirituosen-Hersteller Emil Stegmüller meldet Konkurs

Das berichtet Stefan Weber vom Österreichischen Verband Creditreform. Am Landesgericht Ried wurde am Mittwoch das Konkursverfahren eröffnet. Die Insolvenzursachen liegen demnach in den Investitionen in eine neue Betriebsliegenschaft, aber auch in Umsatzeinbrüchen aufgrund der Corona-Pandemie.

Das Unternehmen wurde 1864 gegründet und beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Handel von und mit Spirituosen. Es sind drei Dienstnehmer und 13 Gläubiger betroffen. Das freie Vermögen beträgt laut Creditreform 40.000 Euro und stehen Passiva von rund 1,5 Millionen Euro gegenüber. Das Unternehmen soll in Form einer Auffanggesellschaft weitergeführt werden. Gläubiger können ihre Forderungen über Creditreform bis zum 18. Mai anmelden.