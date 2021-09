Speerwerferin Christina Gangl gewinnt Gold bei der Staatsmeisterschaft in Linz

Stark aufgezeigt haben die Athleten der Sportunion IGLA long life bei der U16/U20-Staatsmeisterschaft in Linz. Zur Staatsmeisterin im Speerwurf in der U16-Klasse konnte sich – wie im vergangenen Jahr – Christina Gangl küren.

"Mein Ziel war natürlich der Titel. Mit meiner Weite von 43,47 Metern bin ich zwar nicht ganz zufrieden. Der eine oder andere Meter mehr wäre nicht schlecht gewesen", war die Schülerin des Linzer Sport-BORG selbstkritisch.

Zweifache Vize-Staatsmeisterin wurde Marie Angerer über 100 Meter (12,78 sec.) und 300 Meter (41,80 sec.). "Das waren meine ersten Einzelstaatsmeisterschaften. Dass ich gleich zwei Medaillen holen konnte, ist natürlich ein Traum." Da ich der jüngere Jahrgang in der U-16-Klasse bin, habe ich im nächsten Jahr noch einmal die Möglichkeit. Jetzt mache ich eine kurze Pause, um mich auf den Einstieg in meine neue Schule, die BAFEP Ried, zu konzentrieren", so Marie Angerer.

Ebenfalls über zwei Medaillen durfte sich Julian Mesi freuen. Über eine Spezialdisziplin, die 1000 Meter, erreichte er Rang zwei und über 300 Meter Bronze.

Auch Agnes Danner konnte zwei Medaillen erlaufen. Sie holte zweimal Bronze über 800 Meter (2:16,94) und über 1500 Meter (4:47,93). "Ich bin mit dem Wochenende sehr zufrieden. Die 800 Meter wurden im Schluss-Sprint entschieden, ich war nur sechs Zehntel hinter der Staatsmeisterin", analysierte die junge Läuferin.

Ida Danner wurde über die 1.500-Meter-Distanz Vierte (4:48,32) und Sechste über 800 Meter.