Sonderschule übersiedelt

Die Allgemeine Sonderschule Schärding ist vom bisherigen Standort in der Tummelplatzstraße an den neuen Standort in der Schulstraße übersiedelt, wo sich die Neue Mittelschule befindet. Dort wurden freie Räumlichkeiten adaptiert, sodass auf einer Ebene alle drei Sonderschulklassen inklusive Therapieraum, Werkraum und Schulküche untergebracht sind. Ab dem Frühjahr soll auch ein entsprechendes Außengelände extra für Schüler mit Beeinträchtigungen zur Verfügung stehen.

Vorteile für zwei Schulen

Wesentlicher Vorteil für die Sonderschule sei, dass nun die gesamte Schule in einem Stockwerk möglichst überschaubar verteilt ist. In der Vergangenheit war die Schule auf zwei Stockwerke aufgeteilt – und es war nur ein Treppenlift und kein normaler Personenlift verfügbar. Dieser Umstand falle jetzt aufgrund der Unterbringung auf einer Ebene weg. Im Bereich der Volksschule gebe die Übersiedelung der Sonderschule Kapazitäten frei, sodass die Raumnot gelindert werden könne, so die Stadtgemeinde.

In den nächsten Wochen sollen weitere Gespräche folgen, wie die zusätzlich freien Räumlichkeiten in der Volksschule in der Tummelplatzstraße für die dortigen Schüler konkret besser genutzt werden können. Zudem ist für die nächsten Jahre eine Sanierung geplant.

