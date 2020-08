Sommerregen bringt Landwirten gute Erträge

Die diesjährige Erntebilanz fällt im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren überdurchschnittlich gut aus, sagt Josef Detzlhofer, Leiter der Bezirksbauernkammer Braunau. Gute Erträge hat es im Grünland und Ackerbau gegeben, wobei die Qualität beim Getreide witterungsbedingt leicht unterdurchschnittlich sei. Auch für alle Ackerfrüchte, die noch auf den Feldern stehen, wie Mais, Soja und Zuckerrüben, wird eine gute Ernte prognostiziert. Große Verlierer sind heuer die Obstbauern, Frostnächte und Hagel haben dem Obstbau stark zugesetzt.

Zu kämpfen haben auch die Forstwirte. Der Borkenkäfer konnte durch den Regen zwar etwas eingebremst werden, er macht den Waldbauern aber nach wie vor zu schaffen. Auch die Sturmschäden, billige Holzimporte und das Wegbrechen von Absatzmärkten aufgrund der Corona-Krise haben den Holzpreis in den Keller fallen lassen. Im Keller seien auch die Preise, die die Bauern noch für ihre Produkte bekommen, sagt Ferdinand Tiefnig, Obmann der Bezirksbauernkammer Braunau. Und das, obwohl die Corona-Krise die Lebensmittelpreise in den Märkten in die Höhe schießen ließ.

