Sieben illegale Syrer in Geländewagen - Schlepper festgenommen

Gegen 6.15 Uhr kontrollierten Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Ried einen Pkw mit deutschem Kennzeichen, der auf der A8 in Fahrtrichtung Deutschland in einer Pannenbucht stand. Die Warnblinkanlage war eingeschaltet. Am Fahrersitz saß ein 38-jähriger irakischer Staatsbürger aus Deutschland. Zudem befanden sich noch sieben illegal aufhältige Männer aus Syrien im Alter zwischen 19 und 39 Jahren in dem Geländewagen. Da es sich offensichtlich um eine Schlepperfahrt nach Deutschland handelte, wurden alle Autoinsassen festgenommen. Mit Unterstützung von Kollegen der PI Tumeltsham FGP wurde erhoben, dass alle Syrer am 26. November diesen Jahres schlepperunterstützt illegal von Ungarn bis Wien gebracht und in einer Wohnung untergebracht wurden. Am 28. November sollten sie dann weiter nach Deutschland geschleppt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried wurde der 38-jährige Iraker in die Justizanstalt Ried eingeliefert.

