Seniorenbund mit Ehrungen für verdiente Mitglieder

Der Seniorenbund hat mehrere Innviertler Mitglieder ausgezeichnet. Im Bezirk Ried das goldene Ehrenzeichen der Organisation erhalten haben Gerhard Hainzl aus Ried und Anton Uzel aus Aurolzmünster. Silberne Ehrenzeichen gehen im Bezirk Ried an Gottfried Peham, Ferdinand Joanowitsch und Maria Hainzl aus Ried sowie an Josef Hötzinger aus Mehrnbach.

Im Bezirk Schärding das goldene Ehrenzeichen erhalten haben Hildegard Kleinpötzl und Konrad Ziegler aus Zell an der Pram, Zäzila Hübner, Anton Wiener, Alois Ebner und Auguste Ebner aus Taufkirchen an der Pram sowie Johann Schustereder aus Suben. Das silberne Ehrenzeichen geht im Bezirk Schärding an Hildegard Probst und Adorf Desch aus Zell an der Pram sowie an Marianne Flotzinger, Alfred Steininger, Matthias Straif und Anna Bruneder aus Taufkirchen an der Pram.