Seit 23. Dezember fehlt von Innviertlerin jede Spur

SCHÄRDING/KOPFING. Gabriele Kohlbauer verschwand kurz vor Weihnachten in Wernstein am Inn. Für die Angehörigen geht das Bangen und Hoffen weiter.

Wird vermisst: Gabriele Kohlbauer Bild:

Michelle Witzeneder gibt nicht auf. Seit 23. Dezember gilt ihre Großmutter Gabriele Kohlbauer (59) als vermisst, die OÖN haben berichtet. Einen Tag vor dem Heiligen Abend wurde die Frau aus Kopfing zuletzt gesehen. Ihr Auto, ein blauer Dacia, wurde am 24. Dezember am Innweg im Gemeindegebiet von Wernstein gefunden.

Eine groß angelegte Suchaktion der Polizei blieb erfolglos. Von der zweifachen verheirateten Mutter und zweifachen Großmutter aus Kopfing fehlt seither jede Spur. "Die Polizei ist weiterhin bemüht, meine Oma zu finden", sagt Michelle Witzeneder, die Enkeltochter der Vermissten, im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten.

Mit der Ungewissheit zu leben sei sehr schwer. "Die Feiertage zu Weihnachten und Neujahr waren natürlich besonders schwer. Wir haben uns seit dem unerklärlichen Verschwinden meiner Oma permanent den Kopf über mögliche Ursachen zerbrochen. Die Hoffnung, dass sie noch am Leben ist, geben wir aber nicht auf, obwohl sie jetzt schon relativ lange verschwunden ist", sagt Witzeneder und fügt hinzu: "Anfang Jänner habe ich einen Hinweis über Facebook bekommen, dass meine Oma möglicherweise in Steyr gesehen worden ist, aber hier wird noch ermittelt."

Dass die Frau in den Inn stürzte und verunglückte, kann nicht ausgeschlossen werden. Auf eine Verzweiflungstat habe in der Zeit vor dem Verschwinden nichts hingedeutet, so Witzeneder im OÖN-Gespräch. "Wir haben mit vielen Menschen aus ihrem Umfeld gesprochen. Keinem wäre etwas aufgefallen, dass meine Oma depressiv gewesen wäre." Ein Facebook-Posting, in dem über die vermisste Gabriele Kohlbauer informiert wird, wurde mittlerweile mehr als 10.000 Mal geteilt.

