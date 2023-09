Schwarzstörche illegal abgeschossen

Erneut sind die Ermittler des Landeskriminalamts mit einem Fall von Wildtierkriminalität konfrontiert. Vor rund drei Wochen wurde beim Naturschutzbund Oberösterreich der Fund von zwei toten Schwarzstörchen in der Nähe eines Radwegs in Engelhartszell gemeldet.

Ein Passant entdeckte die beiden toten Vögel am 6. August in einem Gebüsch am Donauufer nahe dem Kraftwerk Jochenstein im Gemeindegebiet von Engelhartszell und meldete dies der Polizei. Gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie gehört der Schwarzstorch zu jenen Vogelarten in Europa, die als besonders schützenswert gelten. Nach umfassenden Untersuchungen der Kadaver auf Vogelgrippe und sonstige Viren wurde schließlich Schrot-Munition in den toten Vogelkörpern entdeckt. Das berichtete die Vogelschutzorganisation Birdlife, die mittlerweile eine Strafanzeige erstattete.

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Oberösterreich durchgeführt. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Fundort wohl nicht der Tatort ist. Die Vermutung liege nahe, dass die toten Störche – bei denen es sich um zwei männliche, erwachsene Tiere handelt – im Gebüsch abgelegt wurden, da die Auffindungssituation unüblich wäre, hieß es von Birdlife.

In Oberösterreich gibt es derzeit nur 45 Schwarzstorch-Brutpaare, die üblicherweise zurückgezogen in ruhigen Wald- und Augebieten leben. Da die weltweite Anzahl mit maximal 40.000 als sehr gering eingestuft wird, sind die Tiere das ganze Jahr über geschützt.

