Rotes Kreuz Mettmach feiert den 20. Geburtstag mit großem Fest

In Oberösterreich gibt es mehr als 80 Ortsstellen des Roten Kreuzes. In Mettmach wurde die Ortsstelle 1998 in Betrieb genommen. Der 20. Geburtstag wird am Freitag, 14. Juni, und Sonntag, 16. Juni, gefeiert. Rotkreuz-Ortsstellenleiter Josef Wambacher lobt die ausgezeichnete Arbeit von Rot-kreuz-Offizier Michael Hartl, den beiden Zivildienern und den rund 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in den Bereichen Rettungsdienst, Essen auf Rädern, Besuchsdienst und Jugendrotkreuz aktiv sind.

Am 14. Juni findet ab 20 Uhr in der Mettmacher Stockschützenhalle ein Sommernachtsfest mit DJ Paul statt.

Neues Fahrzeug wird eingeweiht

Groß gefeiert wird dann am Sonntag, 16. Juni. Beginn ist um 10 Uhr mit einer Feldmesse samt musikalischer Begleitung durch die Marktmusikkapelle Mettmach. Dabei wird ein neues Rettungsfahrzeug gesegnet. Nach dem kurzen Festakt lädt das Rote Kreuz zu einem Frühschoppen mit Mittagstisch. "Viele Menschen schätzen unsere Dienstleistungen seit 20 Jahren. Deshalb freuen wir uns auf eine schöne Feier mit interessanten Gesprächen", betont Wambacher.

