Priester mit Aufruf an Heimat für Projekt in Afrika

Von Februar 1987 bis August 1988 war er Kaplan in Eberschwang, seit 1999 lebt und arbeitet Priester Hans Humer als Missionar in Tansania. In der zu seiner Pfarre gehörenden Außenstation Bujara hat ein Sturm das Kirchendach nahezu zur Hälfte abgedeckt und auch noch die Giebelmauer zum Einsturz gebracht. "Das Messefeiern unter dem Rest des Daches ist eine große Gefahr – Teile könnten jederzeit nach unten fallen und jemanden verletzen." Die Menschen vor Ort seien sehr gewillt, ihren Beitrag durch Eigenleistungen zu erbringen, doch sie könnten das Projekt finanziell bei Weitem nicht alleine stemmen, so Humer.

Neben der dringenden Renovierung der Kirche in Bujara möchte Father Hans, wie er von den Leuten genannt wird, in der Pfarre Nyaishozi auch zwei größere Lagerräume bauen. Für diese beiden Bauvorhaben, für die rund 13.000 Euro benötigt werden, ist der Missionar für jede Hilfe aus der Heimat sehr dankbar. Spendenmöglichkeit: Missionsstelle der Diözese Linz, Kennwort: Humer Tansania, IBAN: AT71 5400 0000 0038 3117.