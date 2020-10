Platz eins für die Kellergröppe Raab

Das Fernsehpublikum hat entschieden, dass der schönste Platz in Oberösterreich im Innviertel zu finden ist. Die Kellergröppe Raab vertritt somit das Bundesland bei der großen Hauptabendshow am Nationalfeiertag, 26. Oktober, um 20.15 Uhr auf ORF 2. Die Innviertler wissen schon lange, dass es sich bei dem idyllischen Weg, der an 26 Kellern vorbeiführt, um ein einzigartiges Naturjuwel handelt. Nun wird das auch österreichweit publik.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Raab Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.