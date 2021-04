Einigkeit herrscht in der Braunauer Kommunalpolitik über die Notwendigkeit eines neuen Mobilitätskonzepts für die Stadt. Deshalb wurde kürzlich ein Arbeitskreis gebildet, bei dem jeweils zwei Vertreter pro Fraktion sowie zwei Verwalter an Zielen arbeiten. Konsens herrsche bei vielen Themen: Es soll ein Parkleitsystem kommen, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöht, der Durchzugsverkehr gerade deshalb verringert werden. Dieser beträgt laut Messungen 40 bis 60 Prozent des Verkehrs.