Schärding hat einen neuen Bezirkshauptmann

Es sei ein eindeutiges Ergebnis des Objektivierungsverfahrens gewesen, so das Land: Florian Kolmhofer heißt der neue Bezirkshauptmann von Schärding. Er folgt Rudolf Greiner nach, der, wie berichtet, am 1. Jänner 2023 den Ruhestand antreten will. Kolmhofer sitzt seit März 2020 im Corona-Landeskrisenstab. Der 38-jährige Peuerbacher sammelte auch in der Abteilung Wasserwirtschaft Erfahrung. "Mit Florian Kolmhofer hat sich ein moderner Verwaltungsexperte und gleichzeitig ein erfahrene Krisenmanager durchgesetzt", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Kolmhofer ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.