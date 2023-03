Nächster Titel für den schnellen Polizisten

Elf Läuferinnen und Läufer der LAG Genböck Haus Ried gingen am Wochenende bei den Oberösterreichischen Crosslauf-Landesmeisterschaften in Lasberg an den Start. In Summe erkämpften sie sich dabei 16 Medaillen. Auf der Langdistanz über zehn Kilometer holte sich Polizist Jürgen Aigner seinen nächsten Landesmeistertitel. In ihren jeweiligen Altersklassen der Masters-Bewerbe holten seine Vereinskollegen Norbert Riedl und Franz Exl Silber bzw. Bronze. Gerald Stockinger verpasste auf Rang vier das Podest nur knapp. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jakob Wakonig erkämpften sich die LAG-Herren zudem die Silbermedaille in der Mannschaftswertung.

Ebenso erfolgreich waren die Starterinnen und Starter der LAG auf der Kurzstrecke über fünf Kilometer: Samuel Ebner holte Gold, Lukas Zweimüller Bronze (beide U23). Aigner, der nach den zehn Kilometern auch auf der Kurzstrecke an den Start ging, durfte sich diesmal über Silber freuen. Gemeinsam mit Jakob Wakonig und Samuel Ebner holte er zudem Bronze in der Mannschaftswertung.

Egal, ob beim Weberzeile Stadtlauf Ried oder den Österreichischen Meisterschaften: Elena Trinks will immer das Beste aus sich herausholen. Bild: privat

Den Männern in nichts nach standen die Damen der LAG Ried. Elena Trinks, Jasmin Zweimüller und Susanne Aumair gewannen im Mannschaftsbewerb über fünf Kilometer die Goldmedaille. Elena Trinks mit der Gold- und Sophie Riedl mit der Bronzemedaille (beide U20) sowie Susanne Aumair mit Platz zwei und Jasmin Zweimüller mit Rang drei in der Allgemeinen Klasse machten den Erfolg der LAG Ried komplett.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel Elisabeth Ertl