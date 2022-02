Mit Softgun auf Schule geschossen: Polizei bittet um Hinweise

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (19.30 Uhr) und Freitagfrüh (7.30 Uhr) wurde mit einer Softgun auf sieben Fenster der Neuen Mittelschule und ein Fenster der Volksschule in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) geschossen. An den äußeren Scheiben seien Einschusslöcher entstanden. Die Polizei Ostermiething bittet um Hinweise unter 059133/4211.