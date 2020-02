Nur noch drei Tage sind es bis zum Frühjahrsauftakt in der zweiten Liga. Die SV Guntamatic Ried startet, wie in der Saison 2017/2018, als Tabellenführer in das neue Jahr. Am Freitag kommt es in Klagenfurt zum Spitzenduell mit dem Tabellenzweiten. Spielbeginn ist um 19.10 Uhr.