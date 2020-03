Im Rieder Messefachzentrum wurden am vergangenen Wochenende die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme von Corona-Tests getroffen. In einigen Bezirken Oberösterreichs gibt es die „Corona-Drive-in-Stellen“ bereits. Um die mobilen Teams zu entlasten, werden in Oberösterreich diese sogenannten stationären „Abstrichstationen“ eingerichtet. Getestet wird nur auf behördliche Anweisung, die Polizei kontrolliert.