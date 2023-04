Massenschlägerei nach Georgimarkt in Wildenau ausgebrochen

Der Konflikt war zunächst beim Besucherabstrom des Jahrmarktes entbrannt, woraufhin sich mehrere Besuchergruppen und Personen beteiligt hatten, oder beim Schlichtungsversuch dazwischengeraten waren.

Laut Polizei griff zunächst ein offensichtlich stark Betrunkener mit einem auffälligen, gebundenen Haarzopf nach einem Streit einen Mann mit Faustschlägen an, wobei er ihn am Hals verletzte. Vier junge Männer gingen dazwischen und konnten weitere Gewalttaten zunächst verhindern. Weitere Personen beteiligten sich aber und suchten offenbar die gewalttätige Eskalation, sodass es auf einem Parkplatz zur Massenschlägerei kam. Eine 22-Jährige wurde von einem 16-Jährigen mit Faustschlägen niedergestreckt und blieb benommen und stark blutend am Boden liegen. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Aggressor mit dem Haarzopf hatte sich beim Eintreffen der Polizei sogar mit einem Holzstock bewaffnet, flüchtete aber wild gestikulierend Richtung Zentrum Aspach. Der von ihm attackierte Mann war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Es hagelte zahlreiche Anzeigen.

Es sollte nicht der einzige Zwischenfall bleiben. In der Nacht rief ein betrunkener Festbesucher erneut die Polizei auf den Plan. Der 25-Jährige aus dem Bezirk Ried wurde festgenommen. Mehr über den Vorfall im folgenden Artikel:

Mehr zum Thema Innviertel Festnahme nach Zeltfest in Wildenau ASPACH. Ein betrunkener Innviertler (25) hat in der Nacht auf Sonntag die Polizei in Aspach (Bezirk Braunau) gefordert. Festnahme nach Zeltfest in Wildenau

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.