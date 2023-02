Literatur, Musik und ein Bratl in Burgkirchen

Am Freitag vor Fasching, 17. Februar, um 19 Uhr, gibt es Literatur, Musik und Essen im Gasthaus Weilbuchner/Ertl in Hermading (Burgkirchen). Die Literatur kommt von Monika Krautgartner. Die freischaffende Künstlerin, Dichterin und Kinderbuchautorin hat bereits mehr als 60 Bücher veröffentlicht und liest an diesem Abend aus ihren Werken. Musikalische Einlagen haben die "Bradl4dla" mit im Gepäck: Sechs Vollblutmusikanten aus dem Innviertel, drei davon aus Burgkirchen, spielen auf. Wirtin Ursula Weilbuchner serviert dazu ein Bratl und Schnaps.

Monika Krautgartner Bild: Nagele

Plätze für das Literaturbratl in Burgkirchen am Freitag, 17. Februar, können unter den beiden Nummern 0699 12370289 beziehungsweise 0699 11839098 reserviert werden.

