"Lauf für uns": Gutes tun für Waisen in Uganda

Mehrmals haben sie schon als Läuferinnen am Sponsorenlauf für afrikanische Waisenkinder rund um den Waldsee teilgenommen. Erstmals werden sie als Organisatorinnen daran mitwirken: Anna Katits, Lena Jetzinger und Lena Zierhut aus der vierten Klasse der HLW Braunau widmen ihre Diplomarbeit unter der Leitung von Martina Krasser dem Sponsorenlauf, vor allem aber auch dem gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld von Waisenkindern in Uganda.

Seit Monaten arbeiten die Schülerinnen an ihrer Arbeit und helfen bei der Organisation des Sponsorenlaufs in Simbach mit. "Kaum vorstellbar, dass weit über 800 Schüler am Vormittag am Lauf um den Waldsee teilnehmen", freut sich Lena Jetzinger über die große Teilnehmerzahl. Die Einnahmen kommen wieder dem Waisenheim St. Clare in Uganda zugute. Derzeit wohnen im Kinderheim ca. 140 Voll- oder Halbwaisen zwischen sechs und 18 Jahren, die liebevoll von Schwestern betreut und umsorgt werden. Die Spenden werden in Lebensmittel und Hygieneartikel, für Kleidung, Schuhe und Bücher investiert. Wer am Lauf teilnehmen möchte, sucht sich vorher einen oder mehrere Sponsoren oder spendet selbst. Man kann mit dem Sponsor einen bestimmten Betrag pro Runde oder ein Pauschalbetrag vereinbaren. Am Vormittag laufen Schüler, bis 19 Uhr können alle Interessierten teilnehmen. Der Lauf findet am Mittwoch, 3. Juli, in Simbach statt.