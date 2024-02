Lambrechtner Dorfbühne lädt zum Lustspiel

Die Mitglieder der Theatergruppe Lambrechtner Dorfbühne laden an vier Abenden zur Aufführung des Lustspiels "Der Grillverein mit dem roten Auto". Das Stück handelt von drei Feuerwehrmännern der Freiwilligen Feuerwehr Odlbach, für die das Grillen und Biertrinken an erster Stelle steht. Als ihnen der Bezirksfeuerwehrkommandant eine für die drei Männer unbekannte Frau als neue Kommandantin vor die Nase setzt, hat die Schlamperei ein Ende. Hinzu kommt, dass die neue Kommandantin Bier und Grillfleisch scheut wie der Teufel das Weihwasser.

Ungleicher Geschlechterkampf

Als im Laufe der Zeit immer mehr Frauen sich der Freiwilligen Feuerwehr Odlbach anschließen, kommt die "alte Garde" immer mehr in die Zwickmühle. Damit nicht genug. Die Männer müssen ihr Können bei einer internen Feuerwehrolympiade unter Beweis stellen. Es beginnt ein ungleicher Geschlechterkampf, der für die drei Männer zu einer ersten Zerreißprobe wird. Die Vorstellungen finden in der Turnhalle in Lambrechten statt. Die Premiere ist am Samstag, 9. März, um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Sonntag, 10. März, und Samstag, 16. März, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr. Vorverkaufskarten um 10 Euro sind bei allen Mitgliedern der Lambrechtner Dorfbühne erhältlich. Abendkasse: 12 Euro.

