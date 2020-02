Kostenlose, besondere Stadtführungen

Im Zuge dieses Tages werden in Ried, Braunau und Simbach besondere Stadtführungen angeboten. Am heutigen Freitag, 28. Februar, 14 Uhr, wird das Gewerbe in Ried unter die Lupe genommen. Dieses war und ist einem starken Wandel unterworfen, aber im Sinne von nachhaltigem Wirtschaften gewinnen bewährte alte Methoden neue Bedeutung. Treffpunkt für den Rundgang ist um 14 Uhr beim Kellerbräu-Eingang. Eine Anmeldung unter Tel. 0681/20392151 ist erforderlich.

Eine eigene Geschichte mit eigenen kulturellen Schwerpunkten haben Braunau und Simbach. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass früher im Inn Gold gewaschen wurde. Geschichten wie diese gibt es bei den Stadtführungen "Einst und heute" über Braunau und Simbach zu hören. Am Samstag, 29. Februar, gibt es um 14 und 15.30 Uhr Führungen in Braunau (Treffpunkt Rathaus, keine Anmeldung). Eine Stadtführung in Simbach findet um 10 Uhr statt. Anmeldung: Tel. 0681/20392151.

Alle Stadtführungen sind kostenlos.