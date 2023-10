Kirche trifft Wirtschaft und Politik: Auftakt zur Bischofsvisitation

Mit einem Besuch beim Gurtener Maschinenbau-und Anlagenbauunternehmen Fill GmbH begannen Bischof Manfred Scheuer und sein Team die Visitation des Dekanates Reichersberg. Eine Woche lang sind die Kirchenvertreter im Dekanat zu Gast. Begegnungen mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und natürlich mit der Pfarrbevölkerung in den einzelnen Gemeinden stehen am Programm.

Neben Bischof Scheuer sind auch Generalvikar Severin Lederhilger, Bischofsvikar Wilhelm Vieböck und Brigitte Gruber-Aichberger bis 7. Oktober im Dekanat Reichersberg unterwegs. Nach dem Auftakt am vergangenen Sonntag mit Gottesdiensten in drei Gemeinden stand am Montag der Besuch beim Maschinenbauunternehmen Fill in Gurten am Programm. Im Gespräch mit Firmengründer Josef Fill, der 1966 mit zwei Mitarbeitern begonnen hatte, sowie Andreas Fill (CEO) und Günter Redhammer (COO) wurde die Erfolgsgeschichte des Unternehmens nachgezeichnet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1000 Mitarbeiter, darunter etwa 100 Lehrlinge.

Anschließend kam es zur Begegnung des Visitationsteams – gemeinsam mit Dechant Francis Jophy und Dekanatsassistentin Patrizia Wohlmacher – mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Region in Mörschwang. Zum Dekanat Reichersberg gehören die Gemeinden Antiesenhofen, Geinberg, Gurten, Kirchdorf, Lambrechten, Mörschwang, Münsteuer (Pfarrgemeinde), Obernberg, Ort, Reichersberg, Senftenbach, St. Georgen, St. Martin, Utzenaich, Weilbach und Wippenham. Im Gespräch mit den Bürgermeistern wurde über aktuelle Herausforderungen in der Region diskutiert.

In den Pfarren des Dekanates finden in den kommenden Tagen weitere Begegnungen der Visitatoren mit einzelnen Gruppen statt – nicht nur mit kirchlichen Institutionen, sondern auch mit Vertretern öffentlicher Einrichtungen oder den Blaulichtorganisationen.

Dazu wird auch eine Reihe an kirchlichen Veranstaltungen bzw. Gottesdiensten stattfinden. Unter anderem wird am Donnerstag, 5. Oktober, ab 18 Uhr ein Pontifikalamt in der Stiftskirche Reichersberg gefeiert, anschließend wird im neu eröffneten Bräustüberl geplaudert. In Reichersberg wird am Samstag, 7. Oktober, ab 18 Uhr auch der Abschlussgottesdienst mit einem großen Chor in der Stiftskirche gefeiert.

