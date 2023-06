KiK-Open-Air geht heute und morgen ins Finale

Die dritte Auflage des großen KiK-Open-Airs geht heute und morgen in das Finale. Seit Mittwoch finden in der Rieder Innenstadt diverse Kulturveranstaltungen, vor allem Konzerte, statt. Die Hauptbühne befindet sich in der Mühlbachgasse, wo es am Freitag und am Samstag noch einmal richtig rundgehen wird.

Bei freiem Eintritt spielen "Max The Sax" heute von 14 bis 15 Uhr und "Dorian" (16 bis 17 Uhr) auf der "Pop-up-Stage" am Stelzhamerplatz. Auf der Hauptbühne geht es ab 18 Uhr (Einlass ist ab 17 Uhr, Tickets gibt es online unter kik-ried.com/kik-open-air-2023) von 18 bis 20.30 Uhr mit dem Auftritt von "Bastards Mustards" und "Mono Dual 721" weiter.

Als Hauptact tritt die österreichische Band "Kontrust" um 21 Uhr auf. Die Band ist bei den größten Rockfestivals in Europa aufgetreten, umso größer ist daher die Freude bei den Vereinsmitgliedern von Kunst im Keller (KiK) über den Auftritt in Ried.

Ab 23 Uhr wird im KiK bei einer After-Rock-Party mit "Heaven2Hell" weitergefeiert. Der Eintritt mit Tagesticket beträgt fünf Euro.

Der Star des letzten Tages beim Rieder Musikfestival ist der Wiener Liedermacher Voodoo Jürgens, der in diesem Jahr in der Kategorie "Alternative" den Amadeus Austrian Music Award erhielt. Der 39-Jährige wird seine Lieder mit schwarzem Humor im Wiener Dialekt von 21 bis 23 Uhr auf der Hauptbühne zum Besten geben. Als Vorbands (ab 18 Uhr) treten "Werckmeister" und "Culk" auf. Der Tag auf der Hauptbühne beginnt am Samstag aber bereits um 10.30 Uhr mit einer Pippi-Langstrumpf-Aufführung des Theaters Tabor. Der Eintritt ist frei.

Voodoo Jürgens wird morgen Abend auftreten. Bild: APA/FLORIAN WIESER

Die mobile Pop-up-Stage macht ab 10 Uhr bei der Weberzeile halt. Von 13 bis 14 Uhr und von 16 bis 17 Uhr finden zwei weitere jeweils einstündige Konzerte auf dem Hauptplatz statt.

Das genaue Programm und Onlinetickets für die Abendkonzerte am Freitag und am Samstag gibt es auf der Website unter kik-ried.com. Karten gibt es auch an der Abendkasse.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper