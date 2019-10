Kein Bus für Kinder, die zwei Kilometer Schulweg haben

Kinder, die im Zwei-Kilometer-Umkreis ihrer Schule wohnen, dürfen nicht vom Schulbus mitgenommen werden. Das besagt das Gesetz. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn es am Schulweg Gefahrenstellen gibt oder das Kind eine Behinderung hat. Was für ein Kind am Schulweg zumutbar ist oder nicht, müsse man sich im Einzelfall ansehen, sagt Jim Lefebre, Pressesprecher des Finanzministers und betont: "Das Finanzamt ist nur das ausführende Amt." Für Kindergartenkinder gilt die Regelung nicht.

Causa St. Radegund

In der 600-Seelen-Gemeinde St. Radegund griff das Gesetz im März, die OÖNachrichten berichteten. Anstatt der 27 Kinder durften nur noch zwölf mit dem Schulbus mitfahren. Grund für die Veränderung war eine Prüfung des Finanzamtes, bei der festgestellt wurde, dass auch Schulkinder transportiert wurden, die innerhalb des Zwei-Kilometer-Umkreises zur Volksschule wohnen.

Das Gesetz ist Bundessache, der Gemeinde sind die Hände gebunden. VP-Bürgermeister Simon Sigl bedauert dies, sieht aber keinen Ausweg: "Gesetz ist Gesetz." Man habe sich in der Gemeinde aber geeinigt: "Sollten dennoch Plätze im Schulbus frei bleiben, dürfen jene Kinder, die innerhalb des Zwei-Kilometer-Radius den längsten Schulweg haben, mitfahren." Grundsätzlich verstehen die Eltern die Situation der Gemeinde, mit der Regelung sind viele aber nicht zufrieden. Sie sorgen sich um ihre Kinder, die den Schulweg großteils nun zu Fuß bewältigen müssen.

Nun, ein halbes Jahr später, habe sich die Situation etwas eingependelt, sagt eine betroffene Mutter: "Es haben sich Gruppen gebildet. Die Kinder treffen sich, um den Schulweg gemeinsam zu gehen. Hin und wieder begleitet sie ein Elternteil." Spannend werde die Situation aber im Winter, wenn es in der Früh dunkel und eisig ist, sagt sie.

Busfahrer spüren Situation

"Wir bekommen die Regelung als Busfahrer natürlich stark mit. Vor allem zu Schulbeginn ist das Unverständnis der Eltern groß", sagt Waltraud Gohla vom gleichnamigen Busunternehmen aus Schwand, das seine Fahrdienste 14 Schulen zur Verfügung stellt. "Es gibt schon Schulwege, wo ich mein Kind auch nicht alleine gehen lassen würde. Im Regelfall kann man das aber mit der zuständigen Behörde besprechen und um eine Ausnahme ansuchen. Ist der Weg ungefährlich, schadet es den Kindern aber auch nicht, ihn zu Fuß zu bestreiten. In der Regel macht es ihnen sogar Spaß, in der Gruppe zu gehen." Nachteil sei, dass durch das Gesetz immer mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. "In der Früh parken dann alle vor der Schule, wodurch nicht nur ein Chaos entsteht, sondern auch Gefahrenpotenzial", sagt Gohla. Um dem entgegenzuwirken, gibt es bereits ein paar Vorreiter-Volksschulen im Innviertel, die Elternparkplätze anbieten.

„Wenn es ginge, würden die Eltern bis ins Klassenzimmer fahren“

Freitagmittag: Schulschluss vor der Adalbert Stifter Schule in Ried. Obwohl die Schulleitung an die Eltern appelliert hat, bei Schüler-Transporten keine Busbuchten zu blockieren, reiht sich genau dort Eltern-Auto an Eltern-Auto. Der Linienbus, der in diesem Augenblick zur Haltestelle kommt, zieht die Konsequenz, bleibt vor den haltenden Pkws stehen und lässt sich daraufhin sehr viel Zeit...

Diese Szenen sind kein Einzelfall vor Rieder Schulen. Haltende und parkende Eltern-Taxis werden immer öfter zum Ärgernis, wie auch der Chef der Rieder Sicherheitswache, Wolfgang Rachbauer, bestätigt: „Fast jeder Schüler wird ja schon direkt mit dem Auto bis vor die Schultüre gefahren. Wenn es ginge, würden sie bis ins Klassenzimmer fahren. Da beginnt die Problematik.“

Das sei leider selbst vor Schulen mit ausreichend Parkflächen der Fall: „Die Bruckner-Schule ist so ein Beispiel. Da gibt es eine riesige Parkfläche direkt gegenüber der Schule am Messegelände, und die Eltern fahren bis zur Schultüre und blockieren die ganze Zufahrt“, sagt Walter Rachbauer. Die Verkehrssituation dort wäre eine leichte – aber es geht trotzdem nicht...“

Auch vor der Neuen Mittelschule 2 (Roseggerschule) werde zu den Stoßzeiten „wild“ geparkt und die Zufahrt blockiert, wie Direktorin Maria Perndorfer berichtet. „Da kann es schon vorkommen, dass Eltern mit den Autos lange Zeit stehen.“

Tägliche Schulwegsicherung

Vor allem vor den Rieder Volksschulen werde in der Früh regelmäßig der Schulweg durch Beamte der Sicherheitswache gesichert, sagt Wolfgang Rachbauer. „Es wirkt auch schon verkehrsberuhigend, wenn ein Polizist vor der Schule steht. Es geht nicht darum, dass man Autofahrer maßregelt, es genügt schon die bloße Anwesenheit.“

Vier Elternhaltestellen gibt es derzeit in Munderfing. Bild: Gemeinde

Mehr Verkehrssicherheit und Bewegung dank Elternhaltestellen

Bereits seit dem Schuljahr 2013/14 gibt es in unmittelbarer Nähe zur Volksschule Munderfing vier Elternhaltestellen. „Unsere Schule liegt direkt an der Bundesstraße 147. Durch die vielen Autos, die vor der Schule die Kinder ein- und aussteigen ließen, entstanden schon gefährliche Situationen“, sagt Elfriede Stadlinger, Direktorin der Volksschule. Briefe an Eltern, ihre Kinder nicht direkt vor die Schule zu bringen, zeigten nicht den erhofften Erfolg und wirkten nur kurzfristig. Deshalb griff die Volksschule, die auch Klimabündnisschule ist, mit Katharina Fröhlich, der Mobilitätsbeauftragen der Gemeinde, zu nachhaltigeren Ideen: Drachenritter und Elternhaltestellen. Vier Kurzparkplätze in der Nähe der Schule, die beschildert sind und zum „Kiss and go“ anregen sollen. Die Wege sind zwischen 150 und 300 Meter von der Schule entfernt, ein bewältigbarer Weg, wie Stadlinger meint. Auch wenn sich das Projekt bewährt habe, komme es vor allem an Regentagen vor, dass Eltern ihre Kinder direkt vor dem Eingang aussteigen lassen. Das ärgere Stadlinger. Der Schulweg ermögliche es den Kindern, frische Luft zu tanken, Freunde zu treffen und sich bereits vor Schulbeginn zu bewegen.

Drachenritter sind Schüler aus höheren Klassen, die vor allem Schulneulinge auf ihrem Schulweg begleiten sollen.

Mit der Aktion „sicher bewegt – Elternhaltestellen“ sollen auch Kinder der Gemeinde Brunnenthal (Schärding) zu mehr Bewegung im Alltag animiert werden. „Die Elternhaltestellen sind ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde, des Elternvereines und der Volksschule“, sagt Bürgermeister Roland Wohlmuth. Anlass sei die immer heikler und gefährlicher werdende Verkehrssituation zu Schulbeginn und -schluss. „Wichtig ist einerseits der Schutz der Kinder im Verkehrsgewühl vor der Volksschule und dem Kindergarten sowie der Anreiz, dass die Kinder täglich eine Wegstrecke zu Fuß zurücklegen sollen“, sagt er. Wohlmuths Fazit nach den ersten Wochen: „Kaum noch Eltern halten in der Sperrzone, viele Kinde gehen jetzt zumindest einige Meter zu Fuß. Ich bin begeistert von der Disziplin der Kinder und von der Verstärkung seitens der meisten Eltern.“

Tipps für den Schulweg

Ein korrektes Verhalten im Straßenverkehr ist wichtig, wird aber insbesondere für die kleinsten Verkehrsteilnehmer immer herausfordernder. Der ÖAMTC gibt Tipps, wie Eltern ihre Kinder für den Schulweg vorbereiten können:

Den Schulweg planen: Eltern sollten sich vorab einen optimalen Weg überlegen. Der kürzeste Schulweg ist nicht unbedingt der sicherste.

Eltern sollten sich vorab einen optimalen Weg überlegen. Der kürzeste Schulweg ist nicht unbedingt der sicherste. Volle Konzentration: Training benötigt Zeit, Geduld und die volle Aufmerksamkeit für das Kind. Eltern, die nebenbei Nachrichten schreiben oder Geschwister mitbetreuen, ziehen Konzentration vom Kind ab.

Training benötigt Zeit, Geduld und die volle Aufmerksamkeit für das Kind. Eltern, die nebenbei Nachrichten schreiben oder Geschwister mitbetreuen, ziehen Konzentration vom Kind ab. Richtige „Tagesform“: Die Stimmung und die Aufnahmebereitschaft des Kindes sind nicht zu unterschätzen. Oft ist der spätere Vormittag bzw. eine konfliktfreie Zeit ein guter Zeitpunkt zum Üben.

Die Stimmung und die Aufnahmebereitschaft des Kindes sind nicht zu unterschätzen. Oft ist der spätere Vormittag bzw. eine konfliktfreie Zeit ein guter Zeitpunkt zum Üben. Realistisch üben: Wo und womit das Kind den Schulweg absolvieren wird – genauso soll geübt werden (z. B. ein Stück zu Fuß, dann mit dem Bus). Die gepackte Schultasche darf mit zum Training.

Wo und womit das Kind den Schulweg absolvieren wird – genauso soll geübt werden (z. B. ein Stück zu Fuß, dann mit dem Bus). Die gepackte Schultasche darf mit zum Training. Anderes Sichtfeld: Kinder haben noch keinen ausreichenden Überblick. Um mögliche Sichthindernisse zu berücksichtigen, sollten Eltern in die Hocke gehen. Auch bei grüner Ampel sollten Kinder den Pendelblick anwenden.

Kinder haben noch keinen ausreichenden Überblick. Um mögliche Sichthindernisse zu berücksichtigen, sollten Eltern in die Hocke gehen. Auch bei grüner Ampel sollten Kinder den Pendelblick anwenden. Andere Reaktionszeit: Kinder benötigen im Vergleich zum Erwachsenen entwicklungsbedingt etwa die doppelte Zeit zum Reagieren. Besitzt das Kind ein Handy, gehört es am Schulweg in die Schultasche.

Kinder benötigen im Vergleich zum Erwachsenen entwicklungsbedingt etwa die doppelte Zeit zum Reagieren. Besitzt das Kind ein Handy, gehört es am Schulweg in die Schultasche. Klar und kurz: Pro Training sollte ein klares Thema (z. B. Ampelnutzung) kurz und verständlich erklärt und „vorgeführt“ werden.