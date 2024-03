Kanzler Nehammer war Ehrengast bei Feuerwehr-Bezirkstagung

SCHäRDING. Die letzte Bezirkstagung in seiner Funktion hielt Bezirksfeuerwehrkommandant Alfred Deschberger am 14. März im Schärdinger Kubinsaal ab. Er blickte aus der Sicht der 66 Feuerwehren, der Abschnittskommandanten und des Bezirkskommandos auf ein einsatzreiches Jahr zurück. 3309 Einsätze mussten die gesamt 7019 aktiven Feuerwehrmitglieder und Reservisten 2023 absolvieren. Hinzu kommen Tausende Stunden an Ausbildung, Gerätewartung, Administration und vieles mehr. Bei den Einsätzen konnten 52 Menschen gerettet beziehungsweise aus misslichen Lagen befreit werden. Der überaus größte Teil an Stunden macht die Einsatzvorbereitung, Übung, Schulung, Administration und Jugend aus. So leisteten die Feuerwehren des Bezirks im abgelaufenen Jahr stolze 533.461 Stunden.

Zahlreiche Ehrengäste

Die Bezirkstagung bot nicht nur die Gelegenheit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken, sondern auch Alfred Deschberger für seine jahrzehntelange Führungsarbeit im Bezirk Schärding Danke zu sagen. Deschberger wird bei der diese Woche stattfindenden Wahl zum Bezirksfeuerwehrkommandanten altersbedingt nicht mehr antreten. Aus diesem Grund waren unzählige Ehrengäste gekommen, um seine Leistungen wertzuschätzen und Danke zu sagen – allen voran der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, aber auch Feuerwehrpräsident Robert Mayer, Landesrätin Michaela Langer-Weninger, weitere Bundes- und Landespolitiker, Bezirkshauptmann Florian Kolmhofer sowie Feuerwehrmänner aus dem benachbarten Bayern und nahezu alle Bürgermeister des Bezirks.

Auszeichnung

Bei seiner letzten Bezirkstagung wurde Deschberger noch eine große Ehre zuteil. Er wurde von Bundeskanzler Nehammer für seinen jahrelangen Einsatz ausgezeichnet. Im Rahmen der Veranstaltung wurden weiters zahlreiche Führungskräfte – darunter auch Feuerwehrpräsident Robert Mayer – für ihre Leistungen prämiert.

