Hospiz-Akademie mit Angebotsreihe

In der Betreuung schwerkranker und sterbender Menschen kann es zu Emotionen wie Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut und Zorn kommen: Wie man mit diesen belastenden Gefühlen umgehen und ihnen mit einem frischen, "freundlichen" Blick begegnen kann, will Dagmar Wimplinger anhand der psychologischen Methode des "Focusing" zeigen. Das Seminar, das heute in Ried und am 20. Juni in Gmunden stattfinden wird, ist nicht nur für haupt- oder ehrenamtlich Begleitende in palliativen Situationen gedacht, sondern auch für Menschen, die Unterstützung im herausfordernden Berufs- und Lebensalltag suchen.

Einblick in die Trauerwelten von Kindern und Jugendlichen gibt das Vertiefungsseminar "Als die Trauer bei uns einzog" mit Elke Kohl am 15. und 16. September im Rieder Franziskushaus. Die Familientrauerbegleiterin beschäftigt sich mit Unterstützungsmöglichkeiten für trauernde junge Menschen. Zur Zielgruppe zählen neben haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern von Hospiz- und Palliativeinrichtungen insbesondere auch Menschen mit pädagogischer Grundausbildung, die im Berufsalltag mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt sind.

Ein Basislehrgang Palliative Care richtet sich an Mitarbeiter aus dem Gesundheits- und Sozialbereich, die beruflich schwer erkrankte und sterbende Menschen betreuen. Der Kurs umfasst acht zwei- bis dreitägige Module und ist Grundlage für eine professionelle Weiterbildung in Palliative Care, bis hin zum Masterstudiengang. Der Start des Lehrgangs erfolgt im Rahmen der St. Vinzenz Hospiz & Palliativ Konferenz am Freitag, 10. November, ab 9 Uhr im Keine-Sorgen-Saal der Messe Ried.

Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie auf www.hpa-ried.at

