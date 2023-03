"Geiler Arsch! Hast du noch was vor?"

Das ist mir noch nie passiert. Danke!“ So reagieren Männer, wenn ihnen Frauen auf der Straße nachrufen oder nachpfeifen. Ein breites Lächeln im Gesicht inklusive. Dieses (obszöne) Nachrufen oder Pfeifen in der Öffentlichkeit nennt sich „Catcalling“ (eine Katze rufen). Nicht gerade eine schmeichelhafte Bezeichnung, aber für Frauen sind diese Rufe regelmäßig genau das – nicht schmeichelhaft. Catcalling betrifft aber in erster Linie Frauen.

Catcalling mal anders: Das Experiment im Video:

Männer empfinden das ganz anders: Sie fühlen sich geschmeichelt, freuen sich und sind dankbar. Das zeigt zumindest unser kleines Experiment für diese besondere Ausgabe. Wir haben mit Hilfe von Ana und Nathalie den Spieß einmal umgedreht. Die beiden mutigen Frauen riefen am Braunauer Stadtplatz ahnungslosen Männern anzügliche Sprüche hinterher. Anschließend standen (ein paar) Männer auch vor der Kamera Rede und Antwort. „Das ist mir noch nie passiert, da hab’ ich nur gelacht“, sagt Jakob. Er hat sich offensichtlich auch sehr gefreut, wie der Gesichtsausdruck verriet. Sascha fühlte sich sehr geschmeichelt, das sei ihm nämlich auch noch nie passiert, sagt er. Daniel, er ist laut eigenen Angaben ziemlich selbstverliebt und ein DJ, dem sei das zwar schon öfter passiert, aber: „Natürlich fühlt man sich geschmeichelt“, lässt er uns wissen.

Natürlich geschmeichelt? Natürlich nicht! Der Großteil der Frauen empfindet Catcalling nämlich ganz anders als die Männer in unserem kleinen Experiment.

Auch unsere zwei Protagonistinnen gehören dazu: „Es kommt auf die Situation an, nachpfeifen kann man leichter ignorieren, wenn ich dazu aber noch verfolgt werde, dann hört der Spaß wirklich auf“, sagt Nathalie. Passiere das nachts, dann fühle man sich zudem wirklich bedroht, gibt Ana zu bedenken. In Ländern wie Spanien oder Frankreich ist Catcalling inzwischen sogar strafbar. „Catcalling oder sexistische Äußerungen lösen in Frauen keine Freude aus, wie viele Männer vielleicht glauben, sondern Unbehagen und Angst“, sagt Margarethe Kröll, Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle Frau für Frau in Braunau. „Diese sexistischen Äußerungen sind nichts anderes als abwertende Gesten und genau so macht es sich auch bei Frauen bemerkbar“, betont sie.

