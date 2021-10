Emissionsreduktion bringt Hargassner Staatspreis

Mit dem Projekt "Emissionsreduktion bei modernen Biomasseheizungen" konnte die Hargassner-Gruppe die höchste staatliche Auszeichnung im Umwelttechnologiebereich in Empfang nehmen.

Dieser Staatspreis wird nur alle drei Jahre verliehen. Hargassner wurde jetzt für das Produktsortiment bei Pellets-, Hackgut- und Stückholzheizungen im Leistungsbereich von 9 bis 330 kW geehrt.

Gemeinsam mit Partnern wie der technischen Universität Graz und dem TÜV München wurde in den vergangenen Jahren intensiv an der Weiterentwicklung und zeitgleichen Verbesserung der Hargassner-Biomasseheizungen geforscht. Bei den Pellets- und Hackgutheizungen wurden die Brennkammerform, die Glutbetthöhe und die Luftführung optimiert.

Im Pelletsbereich wurde ein Edelstahl-Kondens-Wärmetauscher, im Hackgutbereich ein elektrostatischer Filter dem Wärmetauscher nachgeschaltet. Mit den neuen und bereits zum Großteil umgesetzten Maßnahmen würden die Wirkungsgrade um fünf bis zehn Prozent erhöht und die Feinstaubpartikel auf ein Minimum reduziert, so Hargassner.

All die getroffenen Maßnahmen seien wichtig für die Erreichung der Klimaziele. Bisher wurden weltweit bereits 140.000 Hargassner-Biomasseheizungen verkauft. Bis Ende 2021 sollen mehr als 15.000 weitere Heizungen folgen.

Durch die Produktionserweiterung um mehr als 18.000 Quadratmeter werde Hargassner in der Lage sein, die bisherigen Stückzahlen zu verdoppeln. Ein weiterer positiver Effekt sei die Schaffung von bis zu 200 neuen "Green Jobs" am Standort in Weng. Somit baue Hargassner nicht nur bei sich aus, sondern gleichzeitig auch die Spitzenpositionierung Österreichs im Bereich erneuerbarer Heiztechnologie.

"Es macht uns stolz, das von unseren Eltern übernommene Unternehmen weiterführen und ausbauen zu können", so die beiden Geschäftsführer Anton und Markus Hargassner. "Die Liebe zur Biomasse und unsere Technik-Affinität wurden uns quasi in die Wiege gelegt. Wir arbeiten mit Herzblut am Thema Biomasseheizungen und deren Weiterentwicklung sowie an der Reduktion der Emissionswerte. Ein Preis wie der Staatspreis zeigt, dass sich all die Mühen lohnen und sie es wert sind, jeden Tag aufs Neue weiterzumachen."