Einbruch in Supermarkt: 17-Jähriger als Täter ausgeforscht

Im Zuge der Erhebungen zum Einbruchsdiebstahl in den Supermarkt in Obernberg am Inn konnte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis als Verdächtiger ausgeforscht und von Polizeibeamten festgenommen werden. Der Bursch zeigte sich bei der Einvernahme geständig.

Er habe wegen Geldproblemen die Tat begangen und hätte die Beute, 19 Stangen Zigaretten, welche er bei der Flucht vom Tatort jedoch verloren hatte, verkaufen wollen. Er wurde der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt. Wir haben berichtet.