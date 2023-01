"Dunkin’ Donuts" eröffnet in der Weberzeile

In Oberösterreich ist das nach Linz, Pasching und Vöcklabruck der vierte Standort von Dunkin. Laut Weberzeile-Centermanager Christoph Vormair ist die Eröffnung zwischen Mitte und Ende Februar geplant.

"Dass eine Marke wie Dunkin, die man sonst in Österreich fast nur in größeren Städten findet, nach Ried kommt, ist für uns eine tolle Sache. Das merken wir auch an den ersten Reaktionen. Damit erweitern wir unser gastronomisches Angebot“, sagt Vormair. Dem Vernehmen nach soll Dunkin in Ried eine der modernsten Filialen in Österreich eröffnen, auch beim Konzept dürfte es einige Neuerungen geben. Untergebracht wird Dunkin gleich beim Eingangsbereich im ehemaligen Orsay-Store zwischen DM, Haikky und Jack & Jones.

Seit Februar 2019 leitet Christoph Vormair die Weberzeile Ried Bild: EVA TRIFFT FOTOGRAFIE

