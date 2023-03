Billa schließt Filiale in Ried

"Nach eingehender Prüfung haben wir uns entschieden, die Filiale in der Goethestraße in Ried zu schließen", heißt es in einer Stellungnahme der REWE Group auf Anfrage der OÖNachrichten. Gerüchte über die Schließung der kleineren Billa-Filiale hatten zuletzt in Ried die Runde gemacht. Die Filiale würde nicht mehr "den Anforderungen der Kundinnen und Kunden entsprechen", wird die Entscheidung begründet. Der letzte Verkaufstag wird der 21. März sein.

"Wir arbeiten laufend an der Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Filialnetzes, um den Kunden "ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis bieten zu können", erklärt die Rewe Group. Dazu zähle "die Errichtung neuer Märkte ebenso wie Modernisierungen oder gegebenenfalls auch Schließungen von Standorten". Man sei sich der Verantwortung - insbesondere als Arbeitgeber - bewusst, heißt es weiters. "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in umliegenden Märkten übernommen und Teil des Teams bleiben", erklärt der Konzern in der Stellungnahme.

Billa Plus Markt eröffnet 2024

Dass in Ried ein weitere Billa Plus Markt errichtet wird, wurde von der Sprecherin der Unternehmenskommunikation, Karin Dorfner, bestätigt. "Hier steht noch kein Eröffnungsdatum fest, der Markt wird voraussichtlich 2024 eröffnet." Als Standort des Billa Plus Marktes wird das ehemalige Stadioncenter beim nunmehrigen Klaus Roitinger Stadion kolportiert. Das frühere Fachmarktzentrum steht seit Jahren leer.

