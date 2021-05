Auto auf Bahnübergang von Regionalzug erfasst

Die gute Nachricht zuerst: Alle Beteiligten blieben bei dem Unfall im Gemeindegebiet von Helpfau-Utterndorf (Bezirk Braunau am Inn) unverletzt. Gegen 9:50 Uhr war ein Pkw an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst worden. Der 40-jährige Lenker aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung hatte zuerst an der roten Ampel angehalten, dann aber seine Fahrt aus unbekannten Gründen fortgesetzt.

Bahnverkehr eingestellt

Der Zugverkehr im Unfallbereich musste eingestellt und auch der Straßenverkehr der B142 musste wechselseitig angehalten werden. Der Autolenker, der Lokführer, die Zugbegleiterin und weitere neun Insassen blieben vollkommen unverletzt. Das Auto hingegen wurde im Heckbereich erheblich beschädigt.

Der Triebwagen des Zuges wurde ebenfalls beschädigt und konnte die Fahrt nicht fortsetzen. Der Zug verblieb am Bahnhof in Mauerkirchen. Die Bahngleise und die B142 wurden gegen 11:15 Uhr wieder freigegeben, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.