AMS Schärding mit Preis geehrt

Grundlage der Bewertung als Nummer eins in Oberösterreich war in erster Linie die große Zufriedenheit von BIZ-Beratungskunden bzw. von Schulklassen und deren Lehrern mit der Qualität der von den BIZ-Mitarbeiterinnen des AMS Schärding erbrachten Dienstleistungen, so das Arbeitsmarktservice.

"Das ganze Haus ist stolz auf den Preis, den unsere sehr erfahrenen Jugend- und Lehrstellenberaterinnen Monika Oblinger, Elisabeth Max und Nicole Mahel völlig verdient errungen haben", so Schärdings AMS-Leiter Harald Slaby.