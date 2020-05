Agentur spendet an Sozialmarkt

"Die aktuelle Situation ist für viele eine extreme Herausforderung, sowohl finanziell wie auch menschlich. Das Buch ist Balsam für die Seele und wird dem einen oder anderen hoffentlich ein paar schöne Momente bescheren", so Hammerer-Geschäftsführer Christoph Jagereder. Sein Unternehmen habe sehr schnell mit Sicherheitsvorkehrungen reagiert. "Wir konnten so ohne Unterbrechung unsere Produktion voll am Laufen halten."

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.