Viel los in Ried: Vom Wein über Musik bis zur Natur

RIED. Ein Überblick über die Veranstaltungen der kommenden Tage.

Ladies Circle lädt zur Weinverkostung, Mai Cocobelli kommt in die Weberzeile, das Brucknerbund-Orchester konzertiert (l.), die Weihnachtsbeleuchtung wird aufgedreht, Naturschauspiel im Pfarrerhölzl. Bild: privat, R. Wimmer, OÖN

Es ist viel los in der Stadt Ried in den kommenden Tagen und Wochen. Hier ein kleiner Überblick:

Weinverkostung Ladies Circle 3 Ried: Die Charity-Weinverkostung zählt jedes Jahr zu den gesellschaftlichen Fixpunkten. Auch heuer werden die Damen des LC 3 Weine und selbst gemachte Delikatessen für einen guten Zweck verkaufen. Diesmal geht die Verkostung bei Fliesen Huemer in Tumeltsham über die Bühne: Freitag, 16. November, ab 19.30 Uhr. Winzer aus NÖ, dem Burgenland und der Steiermark sind zu Gast. Karten: Volksbank, Fliesen Huemer.

Einschaltfeier der Weihnachtsbeleuchtung: Man glaubt es kaum, aber die Adventszeit naht. Die Einschaltfeier der Rieder Weihnachtsbeleuchtung findet am Samstag, 17. November, statt. 16.45 Auftakt in der Weberzeile, Festzug zum Hauptplatz, wo um 17.30 Uhr die Feierlichkeit gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Neuhofen über die Bühne gehen wird. Ab 16. November gibt es den Rieder Adventzauber um den Dietmarbrunnen.

Lieblingslieder-Konzert: Die Mitmachkonzerte der Kinderliedermacherin Mai Cocobelli begeistern Groß und Klein. Am Samstag, 17. November, ist die Sängerin (diesmal mit Tochter Ciara) in der Weberzeile zu Gast. Das Lieblingslieder-Konzert beginnt um 15 Uhr, Eintritt ist frei.

Grünstreifen - Too Big to Tell: Den finanzkritischen Film "Too Big to Tell" der Oberösterreichischen Regisseurin Johanna Tschautscher zeigen die Grünen im Rahmen der Aktion "Grünstreifen" am Dienstag, 13. November (19.30 Uhr), im Starmovie in Ried.

Naturschauspiel: Ins Pfarrerhölzl führen die Naturvermittler Annegret Ritzinger und Alfred Zeilinger Interessierte am Samstag, 10. November (10-13 Uhr) im Zuge der Aktion "Naturschauspiel". Sie erklären diesen geschützten Landschaftsteil, Alphornbläser (Leitung: Edi Geroldinger) musizieren. Treffpunkt: Schwimmbad; 0681/20392151.

Herbstkonzert Brucknerbundorchester: Das Konzert des Rieder Brucknerbundes findet am Samstag, 10. November, in der Rieder Jahnturnhalle statt (Beginn 20 Uhr). Zu hören sind Werke von C.M.v.Weber, W.A. Mozart und Antonin Dvorak. Solistin an der Flöte: Katharina Geroldinger; Dirigent: Gunter Waldek.

