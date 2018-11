Sparschwein-Diebstahl endete für 35-Jährigen im Gefängnis

SCHÄRDING. Beute von 20 Euro machte ein Arbeitsloser am Dienstag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schärding.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein 35-jähriger Arbeitsloser verschaffte sich am 13. November 2018 gegen 12:00 Uhr per Flachwerkzeug Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Schärding. Aufmerksame Nachbarn verständigten die Polizei - der etwas missglückte Einbruch endete für den Mann in der Justizanstalt Ried/Innkreis.

Der Dieb erbeutete ein Sparschwein mit 20 Euro Inhalt sowie zwei Schlüssel. Der 35-Jährige konnte er noch an der Zufahrt zum Einfamilienhaus von den Beamten der Polizeiinspektion Schärding angetroffen und festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Ried/Innkreis gebracht.

1 Kommentar oldcharly (1928) 14.11.2018 14:05 Uhr Nur nach RIED ins Häfen ?? der gehört doch sofort nach STEIN/Krems überstellt im Panzerwagen Poizeieskorte und Hubschrauber Absicherung. Es geht ja IMMERHIN um Sachschaden am Haus und Sparschwein sowie um diese € 20.- ! SCHÖN LANGSAM FRAGT MAN SICH SCHON WIE UNSERE ""JUSTIZ""

H A N D E L T : Hauptsache die großen Fische laufen noch frei herum.



""""ARMES ÖSTERREICH """ wo sind wir gelandet !!!! Antwort schreiben

