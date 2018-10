Rieder Volleyballer setzten mit Auswärtssieg ein Zeichen

AMSTETTEN/RIED. Bundesliga: UVC Ried siegt überraschend in Amstetten.

Die starke Leistung der Rieder Volleyballer in Amstetten wurde mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg belohnt. Bild: UVC Weberzeile Ried/Hochhold

Nur zehn Punkte holten die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried in der vergangenen Saison in der höchsten Spielklasse. Lediglich drei Siege konnten die Innviertler in 24 Spielen verbuchen.

Für heuer hat man sich bei den Riedern eine deutliche Steigerung vorgenommen. Dass den Worten Taten folgen können, bewies der UVC Ried unter dem neuen Trainer Dominik Kefer nach der Auftaktniederlage in Klagenfurt beim Auswärtsspiel in Amstetten. In der vergangenen Saison verloren die Rieder alle vier Spiele ganz deutlich gegen die Niederösterreicher. Am Sonntag zeigten die Innviertler, dass heuer mit ihnen zu rechnen sein wird. Mit einem 3:1-Sieg kehrte die Mannschaft, die von zahlreichen Fans in Amstetten unterstützt wurde, nach Ried zurück.

Lob für den neuen Trainer

"Nach der bitteren Auftaktniederlage in Klagenfurt war dieser Auswärtssieg für das Selbstvertrauen der gesamten Mannschaft sehr wichtig. Ich bin überzeugt davon, dass wir ein gutes Team haben", sagt UVC-Ried-Spieler Peter Eglseer im OÖN-Gespräch.

Für den neuen Trainer Dominik Kefer findet Eglseer, der auch sportlicher Leiter der Union Ried ist, lobende Worte: "Kefer ist als Trainer ein Glücksgriff für uns. Er ist eine Respektperson für alle Spieler. Keiner hat über die hohe Trainingsintensität gejammert", sagt Eglseer.

In der dritten Runde der Volleyball-Bundesliga müssen die Rieder am Freitag, 26. Oktober, bei der SG Waldviertel antreten. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

