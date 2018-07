Rekordaufträge und Erfolg mit neuer Entstaubung

EBERSCHWANG. Ceatec entwickelte einen neuen Nasselektrofilter zur Abgasreinigung – dieser wird weltweit nachgefragt.

Der neue Nasselektrofilter. Bild: Ceatec

Das Eberschwanger Unternehmen Ceatec hat einen neuen Nasselektrofilter zur Abgasreinigung entwickelt, der Emissionen bei Großindustrieanlagen reduziert und die Einhaltung der Grenzwerte garantiert.

"Innerhalb kürzester Zeit konnten wir den Filter an vier Kunden aus der Großindustrie in vier Kontinente ausliefern, laufend kommen neue Anfragen rein", betont Geschäftsführer Jürgen Jobst. Durch die große Nachfrage war auch ein Ausbau des Firmensitzes notwendig, der demnächst eröffnet wird.

Zeichen stehen auf Expansion

Die Technologie wird hauptsächlich in der Holzplatten-, Metall-, Nahrungsmittelindustrie und Müllverbrennung eingesetzt.

Aufgrund der Rekordauftragslage – das Unternehmen liefert vom Innviertel aus in fünf Kontinente – ist ein Firmenausbau dringend notwendig geworden. Es wurde ein Nachbarareal angekauft, wobei neben dem bestehenden Firmengebäude ein neues Bürogebäude und eine Montagehalle errichtet werden. "Insgesamt investieren wir zwei Millionen Euro in den Neubau", sagt Jobst. Die mehrheitlich im Besitz der POS Industries mit Sitz in Linz stehende Ceatec wächst stetig und erwartet heuer einen neuen Rekordumsatz von 30 Millionen Euro.

Die Innviertler Spezialisten planen in den nächsten Monaten den Sprung über den großen Teich in die USA, wobei in Atlanta im Bundesstaat Georgia eine eigene Niederlassung entstehen wird.

