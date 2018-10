"Maader Hof"-Duo übernimmt Lachinger in Schärding

TAUFKIRCHEN/P, SCHÄRDING. Stephan Demelbauer und Reinhard Redinger schließen mit Jahresende Restaurant in Taufkirchen/P.

Stephan Demelbauer, Sandra Hofbauer und Reinhard Redinger (re.) Bild: (privat)

"Es war ganz klar eine Entscheidung für die Familie", so die beiden Gastronomen Stephan Demelbauer und Reinhard Redinger, die gemeinsam seit neun Jahren das Restaurant "Maader Hof" am Golfplatz in Taufkirchen/P. erfolgreich betreiben. Mit Jahresende schließen sie dort die Pforten. Ab 1. März 2019 sind sie die neuen Hausherren im allseits bekannten Café/Restaurant Lachinger in Schärding.

Gespräche mit Inhaberin Sandra Hofbauer hätte es schon länger gegeben. "Natürlich fällt uns der Abschied aus Taufkirchen aber alles andere als leicht. Voraussetzung für den Umzug nach Schärding war vor allem, dass unser Team mitkommt", so Demelbauer. Dieses sei derzeit perfekt und folgt den beiden Wirten auch komplett in die Barockstadt. "Wir haben fast alle Kinder und deshalb war ein Hauptargument für den Wechsel, dass wir zukünftig in Schärding am Sonntag geschlossen haben."

Bis Jahresende läuft im "Maader Hof" noch alles wie gewohnt. "Jänner und Februar werden wir nutzen, um einige Umbauarbeiten im derzeitigen Café-Bereich im Lachinger durchzuführen. Ab 1. März haben wir dann Montag bis Samstag, durchgehend ab mittags geöffnet", so Redinger.

Und wie soll das Restaurant zukünftig heißen? "Wir sind uns noch nicht ganz klar darüber, ob wir den Namen Lachinger ändern werden, aber es kann gut sein", so das Duo. Aufgetischt wird, wie auch in Taufkirchen, regionale, saisonale und moderne Bio-Küche. Auch die beliebten Spezialitätenwochen wird es zukünftig in Schärding geben.

Angst vor der starken Konkurrenz in der Barockstadt haben die beiden nicht. "Wir kennen die Wirte dort gut und wissen auch, dass in Schärding genug Geschäft und Gäste für alle da sind", so Demelbauer. "Und ‘Maader Hof’-Gutscheine können ab 1. März natürlich auch bei uns in Schärding weiterhin eingelöst werden."

Info: www.maader-hof.at

