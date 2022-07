In Slowenien von Boot erdrückt: Trauer und Bestürzung im Innviertel

Josef H. war Gründungsmitglied des Yachtclubs Braunau Simbach. Mit seinem in der Adria vor Izola im Sturm untergegangenen Segelboot habe er viele Jahre lang Nachwuchsseglern zu Hochseeskippern ausgebildet, teilen bestürzte Vereinsmitglieder mit. Der 74-Jährige bis zu seiner Pension ein hochgeschätzter und beliebter Lehrer an der HTL-Braunau.

Er war in Burgkirchen zuhause, war aber auch in der Nachbargemeinde Neukirchen an der Enknach sehr bekannt und beliebt. Seine Ehefrau ist noch vor Ort in Portoroz und werde von anderen Seglern betreut, wie es hieß.

„Die österreichische Botschaft in Laibach steht sowohl mit den Angehörigen als auch mit den lokalen Behörden in Kontakt und wird die Familie unterstützen“, teilte eine Sprecherin des Außenministeriums auf OÖN-Anfrage mit.