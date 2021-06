Ein Korn kehrt zurück

Seit 1499 ist der Schönauer-Hof in Familienbesitz. Ob sich dereinst schon Buchweizen aus dem Boden des Machlandes reckte, kann bestenfalls gemutmaßt werden. Gewiss ist, dass die zu den Knöterichgewächsen gehörende Pflanze bis ins 19. Jahrhundert noch dazu gedient hat, die ärmeren Leute zu ernähren. Das auf mageren Böden gedeihende Pseudogetreide wurde durch die verstärkte Düngung verdrängt, die lohnendere Feldfrüchte ermöglichte. Buchweizen macht zwar eine karge Scholle fruchtbarer, wirft aber nur ein Zehntel des Ertrags von echtem Getreide ab. Das hinderte Franz und Ingrid Prinz, die den Erbhof seit 25 Jahren bewirtschaften, nicht daran, am Trend zum heimischen Superfood mitzuwirken. Seit 2017 bauen sie Buchweizen auf bis zu sieben Hektar an.

Die dreikantigen Nüsschen, die jede Blüte birgt, werden sorgfältig geschält. "Da sind wir ganz heikel, dass wir ein reines Vollkorn erhalten", sagt Franz Prinz. Dieses wird zu Mehl gemahlen, fürs Müsli geschrotet und gequetscht, für nussigen Geschmack geröstet, mit Kräutern zur Risotto-Mischung veredelt, zu Spiralnudeln (auch mit Chili), Kekserln und Soba-Nudeln, die man aus der japanischen Küche kennt, verarbeitet. Das jüngste Produkt verwertet die Schalen, mit denen Polster gefüllt werden.

Dass das glutenfreie Korn wieder vermehrt den Weg in die Küche findet, liegt daran, dass es als gesund gilt, reich an Mineralstoffen und essenziellen Aminosäuren ist. Auch Honig- und Wildbienen fliegen auf die weißen Blüten, was zur Artenvielfalt beiträgt – und zu mehr dreikantigen Nüsschen.

Müsliriegel-Rezept

Zutaten: 2 Eier, 8 dag Butter, 8 dag gehackte Schokolade, 4 dag Kokosette, 6 dag getrocknete, kleine Apfelstücke, 10 dag Buchweizenmehl, 25 dag geschroteter Buchweizen, 6 dag Zucker, 10 dag Honig

Zubereitung: Weiche Butter mit Zucker, Honig und Eiern kurz schaumig rühren, mit allen anderen Zutaten gut vermischen. Backfolie aufs Blech geben, Masse mit nassen Händen auf drei Vierteln des Blechs ca. 1 cm hoch gleichmäßig verteilen und andrücken; bei 160 Grad Heißluft 20 Minuten backen; etwas überkühlt in Riegelform schneiden

Schönauer-Hof: Fam. Prinz, Schönau 3, Naarn, 0699/18181897 Onlineshop: hof-schoenauer.at