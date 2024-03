Dahoam im Hoiz: Eine Reise in die Vergangenheit

Obwohl längst in Pension, fährt der 85-Jährige immer noch jeden Tag die gut 15 Kilometer in das waldreiche Gebiet nach Rindbach

"I geh ned gern in Friedhof. Drum is die Gerti da bei mir. Da hab i sie fesch dahoam, zündt ihr a Liachtl an", sagt Hans Mandl und zeigt auf einen liebevoll gestalteten Erdhügel inmitten eines Gartenbeets im Ebenseer Ortsteil Finkerleiten. Hier hat der drahtige, gedrungene Mann die Urne seiner Frau begraben.