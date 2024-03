Fische im Wandel der Zeit

Will man über die Fischerei im inneren Salzkammergut berichten, müsste man viel früher anfangen als vor 100 Jahren – in der Steinzeit. Schon die Urmenschen verwendeten Angelhaken aus Knochen, um den Flossentieren zum Beispiel im Hallstätter See nachzustellen. Hallstattzeit, Römerzeit, Kaiserzeit – wer auch immer herrschte am Oberlauf der Traun, die Fische ließ man sich schmecken.